Da Cinzia Th Torrini a Carlo Fuortes . Gli ambasciatori di fiorentinità premiati a Palazzo Vecchio

Dalla regista Cinzia Th Torrini all’ad di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, passando per il prof Stefano Mancuso, il microbiologo Rino Rappuoli fino al sovrintendente del Maggio, Carlo Fuortes. Sono alcuni degli Ambasciatori di fiorentinità premiati dalla città negli ultimi anni, in occasione del Florence Ambassador Award, l’evento promosso dal Comune, in collaborazione con Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera, col supporto di Triumph Group. L’appuntamento è per domani a Palazzo Vecchio per rendere omaggio a quelle personalità eccellenti che con il loro lavoro hanno contribuito ad attrarre eventi di grande rilievo. Il Florence Ambassador Award avrà inizio alle 18 nel Salone dei Cinquecento e vedrà la partecipazione della sindaca Sara Funaro, dell’Assessore a Sviluppo Economico, Jacopo Vicini, e dell’assessore a Cultura Giovanni Bettarini, oltre al presidente della Camera di Commercio, Massimo Manetti.