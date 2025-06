Da Chinon a Firenze, scambio culturale tra confraternite

Firenze, 10 giugno 2025 – Accolta a Firenze una delegazione degli Entonneurs Rabelaisiens, confraternita fondata nel 1961 che vanta all’attivo oltre trecento soci, seconda per importanza in Francia. Il gruppo, guidato dall’attuale Gran Maestro Jean Max Manceau e accompagnato dal fumettista Monsieur Blanchard, ha trascorso alcuni giorni in città per rinsaldare i rapporti con la Compagnia dei Semplici, inaugurati dall’amicizia tra l’ex Gran Maestro Jean Pierre Morin e l’ex Magnifico Vezio Manneschi.

Il legame tra le due realtà culturali si era già rafforzato nel 2023, quando il Magnifico di allora, invitato a Chinon, partecipò con una delegazione italiana alla tradizionale cena in cava che gli Entonneurs organizzano quattro volte l’anno, con circa quattrocento convitati, occasione in cui alcuni componenti della Compagnia scelsero di iscriversi anche alla confraternita francese.

La visita ricambiata a Firenze ha incluso una gita al Castello del Trebbio, con degustazione dei vini locali, passeggiate in centro storico e un’immancabile visita alla Galleria degli Uffizi. Momento culminante la cena di gala a Villa Viviani, dove i soci delle due confraternite hanno celebrato l’ingresso di nuovi membri comuni e rinnovato l’impegno a proseguire lo scambio culturale: impegno confermato dal Magnifico attuale, Leonardo Morozzi, e dal Gran Maestro Manceau, intenzionati a far crescere ulteriormente la collaborazione nata all’insegna del vino, dell’arte e dell’amicizia internazionale.