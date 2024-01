Da Arezzo una carezza al Meyer. Cinquemila euro per l’ospedalino . I soldi raccolti dal libro sulla Giostra La Giostra del Saracino ha donato 5mila euro alla Fondazione Meyer di Firenze grazie al libro per bambini scritto da Alessandro Boncompagni. Soddisfazione per la donazione e per il successo del volume patrocinato dal Comune di Arezzo.