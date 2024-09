Da Almodòvar a Khalo. Il cinema a Firenze parla latinoamericano

Il Messico di Frida Khalo, il Venezuela di Maduro, l’omaggio alla cantante Chavela Vargas, il cui ultimo concerto, patrocinato da Pedro Almodóvar, fu dedicato al poeta García Lorca, il documentario con le detenute del carcere femminile di Buenos Aires, il nuovo film di Isabel Coixet. Questo e molto altro alla VII edizione di Entre Dos Mundos, il festival del cinema iberoamericano, che si svolge da oggi a sabato al Cinema La Compagnia (via Cavour 50/R e online su MYmovies e Più Compagnia), per concludersi domenica al Cinema Astra di piazza Beccaria. In cartellone anteprime, masterclass e ospiti internazionali per la rassegna dedicata alla migliore produzione indipendente dell’America Latina, della Spagna e del Portogallo. Nato per far conoscere la cinematografia e la cultura dei paesi iberoamericani, Entre Dos Mundos inaugura quest’anno una collaborazione con i Premios Platino: "Questo ci offre la possibilità - spiega Maria Lorena Rojas, direttrice di Entre Dos Mundos – di allargare il raggio di visibilità su film che è sempre più raro trovare nella programmazione delle sale italiane. Film importanti, presenti nei maggiori festival internazionali, che, anche attraverso temi d’attualità, raccontano il mondo di oggi. Un racconto che, insieme ai film in programma, affidiamo anche per questa edizione agli ospiti che saranno presenti in sala e alle loro masterclass". Tra gli ospiti Eréndira Nunez Larios, produttrice messicana di film di successo come “Sundown” con Tim Roth e Charlotte Gainsbourg e “Memory” con Jessica Chastain, che ci presenterà “Heroico” di David Zonana, acclamato a Sundance e Berlinale e Carla Gutierrez, regista peruviana nominata agli Emmy e agli Eddie, che presenterà in anteprima italiana il suo ultimo film “Frida” e condurrà il pubblico in un viaggio intimo, crudo e magico attraverso la vita, la mente e il cuore dell’iconica artista Frida Kahlo. Tutti gli appuntamenti a ingresso libero. Info www.entredosmundosfirenze.com .

O.Mu.