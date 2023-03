Da 20 anni alla guida dell’ufficio urbanistica Paoli va in pensione

E’ arrivato il momento della pensione per Lorenzo Paoli, l’architetto che ha guidato per oltre un ventennio l’ufficio urbanistica del comune di Scandicci. Nei suoi anni di attività ha segnato grandemente la trasformazione urbana di della città: dalla collaborazione con lo studio Rogers per la redazione del piano direttore del nuovo centro, alla stesura del piano strutturale e al puntuale aggiornamento nei tempi di legge dei seguenti piani operativi. "La sua straordinaria competenza – ha detto il sindaco Fallani – ci ha affiancato e sostenuto, ed è stato per decenni modello di governo del territorio a cui si sono ispirate tante altre comunità e tanti suoi colleghi che ha formato attraverso le sue docenze. Per me in questi anni un punto di riferimento certo e costante". L’architetto è stato festeggiato e salutato dalla giunta al completo; sicuramente dalle sue mani sono passati tutti i principali piani di sviluppo cittadino, piani sui quali ha messo le mani chiedendo migliorie e integrazioni a decine e decine di progettisti.