Firenze, 10 ottobre 2019 - Condannato a 8 anni di reclusione dal gup di Firenze con rito abbreviato, un 40enne residente nel Fiorentino, accusato di aver abusato di due ragazzine, minorenni all'epoca dei fatti, dopo aver somministrato loro un mix di metadone e cocaina. L'uomo, per il quale il pm Giacomo Pestelli aveva chiesto 12 anni, era accusato di violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti e minacce aggravate.

Per l'accusa il 40enne, difeso dall'avvocato Sabrina Bolognini, sarebbe entrato in confidenza prima con una delle giovani e poi con la sua amica, che si sarebbero recate più volte a casa sua per fumare spinelli forniti da lui. Le violenze sarebbero avvenute nell'abitazione, nell'estate del 2016. La sera in cui sarebbero avvenuti gli abusi nella casa sarebbe stato presente anche un coetaneo delle vittime: sentito oggi come testimone non avrebbe saputo fornire elementi utili per ricostruire i presunti abusi. Le indagini sono scattate diverso tempo dopo il fatto, quando la madre di una delle ragazzine, raccolta la confidenza della figlia, ha raccontato tutto ai carabinieri.