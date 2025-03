Cure oncologiche di eccellenza. Installati due macchinari innovativi

L’ospedale Santa Maria Annunziata ha ricevuto il prestigioso "Bollino Azzurro", riconoscimento per l’eccellenza dell’approccio multidisciplinare nella cura del tumore alla prostata. È arrivato ieri, quasi in concomitanza con la visita del presidente della Regione Eugenio Giani e del direttore della Asl Toscana Valerio Mari al reparto di radioterapia oncologica di recente rinnovato: grazie ai fondi del Pnrr, sono stati installati due nuovi acceleratori lineari di ultima generazione per garantire trattamenti rapidi, sicuri e precisi per tutti i pazienti. È stata acquisita anche una Tac dedicata oltre ad accessori e dispositivi per completare l’implementazione tecnologica: aumenta in questo modo l’efficacia dei trattamenti offerti riducendo contemporaneamente i rischi di possibile tossicità sui tessuti sani peritumorali.

Le patologie trattate, ha spiegato agli ospiti la direttrice della radioterapia dell’ospedale Silvia Scoccianti, sono eterogenee e comprendono le neoplasie più frequenti (tumori del seno e ginecologici, polmonari, del tratto gastroenterico, prostatici e melanomi) e le forme più rare come le neoplasie cerebrali, i tumori pancreatici e quelli del distretto otoiatrico. Il restyling ha previsto anche una maggiore attenzione all’aspetto umano delle cure: oltre alla riqualificazione estetica del reparto, i pazienti hanno per esempio la possibilità di ascoltare la propria playlist musicale durante il trattamento. Presenti al sopralluogo anche il sindaco di Bagno a Ripoli e presidente della Società della salute Firenze sud-est Francesco Pignotti, l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini e il consigliere regionale Cristiano Benucci.