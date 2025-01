Cura dell’ambiente. Al via le attività

La biblioteca e la sala civica Barbugli del Comune di Rufina sono sempre più al centro di numerose attività. Sono iniziati i laboratori a cura della Foresta Modello. ll Comune di Rufina e l’associazione Foresta Modello organizzano un ciclo di sette incontri con cadenza mensile, fino a maggio 2025, che prevede una lettura di un albo illustrato e un laboratorio di educazione ambientale per bambini. I laboratori saranno tre per i bambini della scuola dell’infanzia, tre per la primaria e uno per i ragazzi delle medie. Gli incontri si terranno il sabato mattina dalle 10 alle 12, sempre in biblioteca.