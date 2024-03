Cuori in Comune, il corso per usare il defibrillatore

Si chiama Cuori in Comune ed è il percorso formativo organizzato dalla Misericordia di San Casciano per formare all’uso del defibrillatore. Partita nei giorni scorsi da Chiesanuova, l’iniziativa arriverà fino a dicembre con lezioni in varie zone del territorio sancascianese tra cui il capoluogo, San Pancrazio, Cerbaia. Cuori in Comune è un progetto promosso e finanziato dal Comune di San Casciano e realizzato in collaborazione con l’Arciconfraternita di san Casciano e il Comitato Festa del Volontariato sancascianese. La morte cardiaca improvvisa (Mci) rappresenta un decesso naturale che si verifica in modo istantaneo in apparente assenza di sintomi, o comunque entro un’ora dalla comparsa di una sintomatologia acuta o di un rapido peggioramento delle condizioni cliniche, in individui privi di patologie note potenzialmente fatali oppure in individui con cardiopatia cronica preesistente, in cui tuttavia il decesso giunge inatteso sia in termini di tempo che per modalità.