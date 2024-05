Cultura umanistica, il festival. La parola cambia la realtà da Ulisse a Franz Kafka

La parola non è solo un mezzo di comunicazione, ma anche una visione per costruire la realtà in cui viviamo. Il filo conduttore della quinta edizione del Festival della cultura umanistica, dal 3 al 5 maggio a Figline Valdarno, è un volo attraverso la storia della letteratura e della filosofia sulle ali della parola. "Troppo spesso – spiegano gli organizzatori - si pensa alla parola come a un semplice e immediato mezzo con cui gli umani si scambiano informazioni, offrono e chiedono servizi, manifestano emozioni. Ma più in profondità, le parole sono visioni: tutta la realtà in cui viviamo è costruita da quelle che usiamo e dunque la "vediamo" attraverso le parole". E proprio sulla "Parola terra dell’uomo da Ulisse a Kafka" punta il simposio in piazza Ficino in cui studiosi e specialisti, filosofi, scrittori e artisti partiranno dal mondo greco e arriveranno all’autore de "La Metamorfosi" nel centenario della sua morte e all’uomo post-moderno.

Per tre giorni nel cuore di Figline Valdarno, ci saranno conversazioni, dialoghi, lectiones magistrales, letture, tavole rotonde e momenti di musica e di spettacolo tutti a ingresso gratuito. "Questi tre giorni – commenta la sindaca Giulia Mugnai – sono un importante momento di confronto tra generazioni diverse, tra docenti e studenti in un festival che coniuga cultura, comunicazione e arte in senso ampio. Di anno in anno c’è un crescente dialogo col territorio e il suo tessuto associativo e comunitario". Durante la tre giorni sarà anche consegnato il premio "Giovani Ficiniani" in onore di Marsilio Ficino, il filosofo umanista figlinese a 590 anni dalla sua nascita. In programma anche una performance di poesia, canzoni e danza "Parole d’esperienza" di Annalisa Gagnarli, un intermezzo musicale a cura dell’Associazione Filarmonica Verdi di Reggello, un concerto del Coro del Teatro Comunale Garibaldi di Figline. L’evento si svolgerà sia in presenza, che online, tramite la piattaforma Zoom. Sarà inoltre visibile in diretta sul canale YouTube dedicato. Per il programma completo: www.festivalculturaumanistica.it. Gli eventi sono a ingresso libero.

L’inaugurazione venerdì alle 9,30 è affidato a Sabrina Dei, presidente dell’Accademia Marsilio Ficino (organizzatrice del festival), con il saluto di Monsignor Stefano Manetti, vescovo di Fiesole. Informazioni: 366.5356878; [email protected]