Cui Ragazzi del Sole. Spettacolo teatrale

L’ombra del Faro. E’ questo il titolo dello spettacolo messo in piedi dai ragazzi del Cui. "Per tutti noi – ha detto la presidente dell’associazione che sostiene la disabilità – à stata un’emozione unica e indescrivibile". Lo spettacolo di beneficenza si terrà il 23 maggio alle 18,30 all’Aurora. Ingresso a offerta libera, posti unici non numerati. L’associazione prega gli spettatori di arrivare un po’ dell’inizio prima e di contattarci ai numeri 3929511261 / 055741182 per far sapere il numero di posti in prenotazione. Sarà un’occasione per sostenere l’associazione, vero punto di riferimento in città per la disabilità.