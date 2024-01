Cubino, la vetta è tua. Passo falso del Calenzano

Nel girone C di Prima categoria colpo grosso della Nuova Novoli che batte la capolista Folgor Calenzano per 2-1. Subito dietro il Cerbaia che non va oltre il 2-2 casalingo contro lo Jolo in una partita fantastica, con i locali che pareggiano al 96’ su calcio di rigore. Cerbaia: Hezami, Fontanelli (78’ Serboli), Marchetti, Cei, Pecci (70’ Enache), Pinzauti, Zahouani (87’ Mannelli), Orsolini, Di Tommaso (59’ Calvetti), Maio, Marino. A disp. Donzelli, Lotti Fr., Marino S., Mazzone, Lotti Fe. All. Sacconi Jolo: Battagliero, De Felice, Biagioni (49’ Marchio), Cantini, Bellandi, Drovandi, Balli, Bettazzi (82’ Lupetti M.), Ciolini (59’ Melani), Lupetti D., Vigni (74’ D’Alo). A disp. Minchetti, Giurgola, Ermellini, Basso, Lo Iacono. All. Diodati. Reti: 18’ Bettazzi, 62′ Calvetti, 75′ Bettazzi, 96′ Enache (rigore).

Il Quarrata batte in rimonta per 2-1 il Barberino Tavarnelle che era andato in vantaggio con un gol di Cubillos nel primo tempo, nella ripresa doppietta di Nania per i tre punti finali. La Ginestra batte gli Amici Miei 3-2. Casale Fattoria e Sancascianese chiudono la gara a reti inviolate, ma con tante emozioni. Risultato di 0-0 anche per Csl Prato contro il Gambassi. L’Albacarraia vince 4-1 sul campo dell’Isolotto fanalino di coda. Nella sfida salvezza lo Spartaco Banti Barberino di Mugello supera l’Atletica Castello 2-1 in rimonta.

Girone D. Cubino inarrestabile vince lo scontro al vertice in trasferta sul campo del Reggello e ora ha 5 punti di vantaggio sui diretti avversari. Gol decisivo di Gelli ad inizio della ripresa. I padroni di casa sbagliano un rigore all’83’ con Giachi che calcia fuori. Resco Reggello: Poggi, Ceseri, Rialti, Piantini, Peri, Marra, Sottili, Tozzi, Focardi, Violi, Renzi. A disp. Butini, Francia M., Guerrini, Annetta, Francia A., Cardi, Giachi, Gjata, Nyamsi. All. Mori. Cubino: Allegranti, Khodin, Gelli, Filice, Salvarezza, Leggiero, Cantini, Conti, Schenone, Tacchi, Bussotti. A disp. Cosentino, Zangrilli, Straccali, Martini, Camarlinghi, Ruggiero, Mecatti, Masi, Chiesi. All. Jacopo Bonciani.

Al terzo posto della classifica la coppia Incisa e Galluzzo. L’Ideal Club Incisa vince 1-0 con merito e gol decisivo al 78’ di Autiero. Il Galluzzo è bloccato sullo 0-0 sul campo del Chianti Nord. Perde contatto con l’alta classifica lo Sporting Arno sconfitto 1-0 in casa dalla Castelnuovese. Il Bibbiena riesce ad espugnare il campo della Rignanese vincendo 2-0. Belmonte batte San Clemente 3-1: per il Belmonte a segno Olivieri, Alessio Bini e Matteo Bini, per il San Clemente aveva pareggiato Ciullini. San Godenzo e Levane pareggiano 1-1. Nello scontro play out Casellina-Vaggio Piandiscò finisce 1-1.

Francesco Querusti