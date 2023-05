Cronisti in classe: un premio per la bravura e la sensibilità ai ragazzi della III B della scuola Cavalcanti di Sesto

Sesto Fiorentino (Firenze), 31 maggio 2023 – Un computer e una stampante 3D. Un bellissimo premio davvero quello ricevuto, questa mattina direttamente nell’auditorium della loro scuola, dagli alunni della III B della scuola Cavalcanti di Sesto Fiorentino che, dopo essersi classificati al primo posto nell’ultima edizione del Campionato di giornalismo organizzato dal nostro quotidiano, si sono anche visti assegnare il premio dedicato al giornalista de «La Nazione» Egisto Squarci, scomparso nel 2006, promosso dal Rotary Firenze Est.

A consegnare materialmente il riconoscimento sono stati Enrico Fantini presidente del club Rotary Firenze Est e il figlio di Squarci, Giovanni, anche lui giornalista ed impegnato, come il padre, nell’ambito della comunicazione scientifica.

Alla cerimonia erano presenti anche i docenti della classe, il dirigente scolastico Domenico Rodolfo Sarli e il giornalista Guglielmo Vezzosi per «La Nazione». Un premio più che meritato quello per la classe III B della Cavalcanti che, nella loro pagina, avevano raccontato una vicenda che li toccava da vicino: quello di una loro compagna di classe, Alice (nome di fantasia) che, per motivi legati a barriere architettoniche presenti ancora in alcuni edifici scolastici, non avrebbe potuto frequentare la scuola superiore che aveva scelto.

Un tema importante e concreto ma soprattutto un grande atto di sensibilità ed amore per la loro compagna dimostrati dai ragazzi della classe che si sono rivelati cronisti di primo ordine.