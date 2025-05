Cronisti in classe: è festa. Oggi la super-premiazione

FIRENZEUn’altra edizione da incorniciare per Cronisti in classe, il progetto promosso da La Nazione con il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana e dell’Ufficio Scolastico regionale. Oggi la tappa finale con la premiazione al teatro Cartiere Carrara (ore 9).

Sul successo dell’iniziativa parlano i numeri: oltre 60 le classi fiorentine partecipanti per oltre 1.200 studenti coinvolti – tutti delle classi IV e V della scuola primaria e dell’intero ciclo della secondaria di primo grado – che in questi mesi hanno scritto e preparato insieme ai loro insegnanti tante pagine di giornale poi pubblicate su La Nazione, tra febbraio e l’inizio di maggio E anche i numeri generali sono più che buoni: all’ultima edizione hanno aderito circa 250 scuole, 450 classi e 10mila studenti di Toscana, Umbria e provincia de La Spezia, le aree di diffusione del nostro giornale.

Sostenibilità, difesa dell’ambiente e delle risorse naturali, dell’ecosistema e della biodiversità, attenzione ai cambiamenti climatici e alla necessità di potenziare le energie rinnovabili e il recupero dei rifiuti: sono solo alcuni degli argomenti sui quali le classi hanno puntato i riflettori declinando temi di così stretta attualità in maniera critica e originale. Ma hanno anche affrontato aspetti altrettanto importanti come la transizione digitale, l’educazione alimentare, l’inclusione e il volontariato, l’uguaglianza e la parità di genere. Hanno inoltre parlato con attenzione delle loro città, dei quartieri, del grande patrimonio storico e artistico della Toscana e delle sfide collegate alla conservazione e valorizzazione dei tesori del territorio.

E questa mattina è in programma la festa finale con una pioggia di premi messi a disposizione da La Nazione, ma anche dai numerosi sponsor e sostenitori del progetto. Ed ecco gli sponsor regionali: Conad Nord Ovest, Confservizi Cispel, Anbi Toscana, Autorità idrica Toscana, Autolinee Toscane. E poi gli sponsor fiorentini: Fondazione CR Firenze, Historical Archives of the European Union, Alia, Comune di Firenze-Assessorato all’educazione, ChiantiBanca, Rekeep, Publiacqua, Museo Galileo. In sala interverranno oggi rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria, club, enti e aziende che sostengono Cronisti in classe offrendo ulteriori premi speciali.