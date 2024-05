Cronisti in classe, che festa. Una pioggia di premi

FIRENZE

Continua a regalare emozioni la XXII edizione di Cronisti in classe, un’edizione dei record per questo progetto ideato e promosso da La Nazione e realizzato anche quest’anno con il patrocinio della Presidenza del consiglio regionale della Toscana e dell’Ufficio Scolastico regionale. Edizione dei record perchè Firenze ha registrato quest’anno l’adesione di ben 68 classi delle IV e V della Primaria e dell’intero ciclo della Secondaria di primo grado con oltre 1300 studenti coinvolti, i quali si sono messi alla prova realizzando un’autentica pagina di giornale con articoli, titoli, foto e disegni. Gli elaborati sono stati pubblicati nei mesi scorsi su La Nazione e mercoledì al teatro Cartiere Carrara si è svolta la premiazione. Oggi completiamo la pubblicazione delle foto delle classi presenti alla festa, ringraziandole e dando a tutti appuntamento al prossimo anno. Al Teatro Cartiere Carrara erano presenti tutti gli sponsor a partire da quelli regionali: Conad Nord Ovest, Cispel, Autolinee Toscane, Anbi-Associazione dei Consorzi di Bonifica della Toscana, Ait-Autorità Idrica Toscana. Quindi gli sponsor di Firenze: Fondazione CR Firenze, Comune, Publiacqua, ChiantiBanca, Alia Multiutility, Cartiere Carrara, istituto degli Archivi Storici dell’Unione Europea, Rekeep, Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. E poi i tanti amici e sostenitori di Cronisti in classe. Tutti hanno offerto regali per le classi presenti in un clima di grande festa.