Crollo delle multe per autovelox a Firenze. I più indisciplinati? Gli stranieri

Firenze, 15 novembre 2023 - Dimezzamento tra giugno 2022 e giugno 2023 e una riduzione di oltre il 60% a fine settembre. Sono i dati delle sanzioni per eccesso di velocità a Firenze, diffusi dal Comune in un a nota. Ogni dieci verbali, si spiega da Palazzo Vecchio, quattro sono relativi all'eccesso di velocità, più di tre riguardano le porte telematiche e il resto altre violazioni al codice della strada.

Le multe sono state notificate nel 16% dei casi a residenti di Firenze, il 18% a residenti dell'area metropolitana, segno che dunque i grandi numeri arrivano dai turisti. Per quanto riguarda le sanzioni notificate a cittadini stranieri i verbali per eccesso di velocità sono passati dal 23% del 2022 al 34% del 2023. Nel dettaglio i verbali, da giugno 2022 al 2023, passano da 95.422 a 47.273 (-50,4%). A settembre il dato è sceso a 31.684 sanzioni. La riduzione più consistente si è registrata su viale Etruria (in direzione uscita città) con un -80%, in viale XI Agosto c'è stato un -77%.