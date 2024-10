Crolla un pancale da 200 chili . Paura per un lavoratore a Volpaia

Incidente sul lavoro, ieri pomeriggio, all’interno dell’area artigianale di Volpaia, che ospita un gran numero di attività e produzioni diverse, con un uomo trasportato in ospedale in codice rosso.

Il fatto si è verificato, intorno alle 14,50, in una azienda di via Luigi Longo. Secondo una prima ricostruzione un 57enne stava scaricando un camion da lavoro quando un pancale di circa duecento chilogrammi gli sarebbe caduto addosso dall’altezza di due metri. L’uomo sarebbe stato colpito al collo e anche al torace.

Dopo l’infortunio è scattato subito l’allarme e sul posto è intervenuta l’ambulanza di primo soccorso della Misericordia di Sesto Fiorentino con la squadra a bordo che ha stabilizzato il ferito prima di trasportarlo al Pronto soccorso di Careggi in codice rosso, attribuito soprattutto per la dinamica dell’incidente.

Al momento del trasferimento in ospedale, infatti, il cinquantasettenne era cosciente e non sarebbe, almeno da quanto emerso dopo l’accaduto, in pericolo di vita: chiaramente però vista la dinamica, in ospedale si dovranno fare tutti gli accertamenti dovuti al trauma, certamente forte.

In via Longo, oltre ai mezzi inviati dal 118, anche il personale Pisll, Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, della Asl che ha effettuato i rilievi e le prime verifiche sul luogo dell’incidente come sempre avviene in questi casi.

Proprio questi controlli operati e anche l’analisi delle procedure seguite potrà portare a ricostruire una dinamica più precisa e a capire se tutte le procedure di sicurezza siano state rispettate e perché il pancale sia caduto sul cinquantasettenne rimasto ferito.