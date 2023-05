Crolla persiana, tragedia sfiorata

Per fortuna in quel momento in strada non passava nessuno altrimenti si sarebbe potuta verificare una tragedia. Avrebbe infatti potuto avere conseguenze gravi la caduta di una persiana della scuola di secondaria di primo grado Pescetti che si è verificata, ieri mattina, dal lato di via Gramsci: l’anta franata è quella della finestra di una classe al terzo piano del plesso. "Sicuramente – sottolinea Rosa Gaimari dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino di cui la Pescetti fa parte – il vento ha avuto una grande responsabilità nella caduta. Noi attraverso la piattaforma che abbiamo con il Comune avevamo segnalato il problema per questa e altre persiane e il Comune aveva già fatto dei sopralluoghi". Il Comune fa sapere che il vento di ieri, "probabilmente con una sorta di vortice localizzato, ha sollevato e fatto sfilare una persiana, lasciando intatti cardini e chiusura".