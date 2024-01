Crocefisso di Martini. La pubblicazione del libro sul restauro

Per raccontare il restauro del Crocefisso di Simone Martini custodito nella chiesa della Misericordia di San Casciano, ci pensa la pubblicazione "La croce dipinta di Simone Martini". Il libro, curato da Marco Ciatti, Cecilia Frosinini e Sandra Rossi, professionisti dell’Opificio delle Pietre dure che ha realizzato il restauro, sarà presentato venerdì alle 17 presso la Chiesa della Misericordia nell’ambito del ciclo di conferenze "Curare l’Arte. Le opere e i loro restauratori". "La presentazione del volume – spiega la storica dell’arte Nicoletta Matteuzzi, direttrice del museo Giuliano Ghelli e coordinatrice del Sistema Museale Chianti Valdarno - offre l’occasione di rinnovare l’attenzione verso un’opera fondamentale per la storia artistica realizzata da uno dei più ammirati pittori del primo Trecento senese". L’opera è stata con ogni probabilità realizzata negli anni venti del Trecento proprio per la chiesa di Santa Maria sul Prato.