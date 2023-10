"Critico e generoso ha dato mano al Pd"

Intelligente, appassionato alla politica e alla vita, burbero ma profondamente umano e generoso. Sono i primi quattro aggettivi che Vannino Chiti, ex presidente della Regione ed ex ministro, mette insieme per un’istantanea di Sergio Staino. Con un rimpianto. "Mi mancherà molto – dice – L’ultima volta che ci siamo visti eravamo rimasti in parola di approfondire un discorso vedendoci a casa sua... poi non è più stato possibile".

Staino sarebbe contento di questo Pd?

"Avrebbe continuato a dare fiducia, senza interrompere la sua sollecitazione critica. Le due cose stanno insieme. Ha sempre dato una grossa mettendoci le sue capacità".

Cosa perde con Bobo la sinistra?

"Una persona intelligente che faceva una critica appassionata, sapendo unire alle sue sottolineature umanità, ironia e autroironia che ci vorrebbero sempre".

Ricorda discussioni animate?

"Con Sergio si discuteva, le valutazioni sia quando si convergeva sia quando c’erano differenza erano piene di verità. E comunque in fondo emergeva sempre l’amicizia e il rispetto reciproco".

Si è trovato più volte in accordo o disaccordo?

"Più in accordo. Condividevamo che pur con i problemi Pd e sinistra sono l’unica alternativa, quindi bisogna impegnarsi con forza e cercare di migliorare, aggregare e unire".

Ilaria Ulivelli