“Un amante fiorentino per Cristina Seymandi”: Sgarbi rilancia sul caso Massimo Segre

Firenze, 6 settembre 2023 – “Cristina Seymandi ha tradito Massimo Segre con un politico fiorentino”. Impazza il gossip sulla vicenda di Torino finita su tutti i giornali. E ad alimentarla ulteriormente adesso è il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

Rivedi il video della festa in cui Segre accusa la compagna

Che durante il programma del pomeriggio di Canale Cinque condotto da Myrta Merlino rilancia indiscrezioni sul caso sentimentale che coinvolge il commercialista Massimo Segre e l’avvocato Cristina Seymandi.

Di loro ha parlato tutta Italia dopo che l’uomo, durante la festa in cui la coppia doveva annunciare il matrimonio, ha invece a sorpresa rivelato i presunti tradimenti di lei. Il tutto è finito nei video girati dai partecipanti alla festa e da qui ai social, facendo diventare la vicenda di dominio pubblico.

Sgarbi, peraltro nei momenti in cui Myrta Merlino lancia un servizio, fa riferimento ai presunti amanti di Cristina Seymandi e parla di “un politico fiorentino già amante di Barbara D’Urso”. Chiamando quindi in causa l’ex “padrona di casa” del pomeriggio di Mediaset che adesso ha invece come volto appunto Myrta Merlino. E’ un gossip, una boutade, o c’è qualcosa di vero? Dopo le parole di Sgarbi, raccolte anche da Dagospia, è partito il toto-amante in città.