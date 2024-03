Creare una fragranza ispirata al vento. L’ottava edizione di ’Profumi di Boboli’. Mauro Uberti si aggiudica il premio

Mauro Uberti si aggiudica il Premio internazionale I profumi di Boboli per la migliore creazione di una fragranza inedita e originale dedicata al tema del vento. E’ lui il vincitore della VIII edizione. Intervenuti alla conferenza di premiazione Luca Milani, presidente del Consiglio comunale, Bianca Guscelli, titolare di Brandimarte, Eleonora Pecchioli, presidente dell’associazione “Per Boboli”, Vincenzo Corti, presidente della Società Italiana dell’Iris, Giovanni Di Massimo, presidente della giuria del Premio internazionale I profumi di Boboli, Antonella del Buono, vicepresidente della giuria, Francesca Di Massimo, titolare di Spezierie Palazzo Vecchio, Angelo Rizzone, responsabile della Libreria Gioberti, la Libreria del Profumo.

"Anche quest’anno il concorso I profumi di Boboli si conferma un laboratorio di alta professionalità. In tanti hanno aderito dimostrando di saper creare essenze nuove e la bravura nel dare vita a nuovi profumi. Un premio – ha detto il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – che parla di Firenze. C’è la maestria dei maestri profumieri, c’è la cultura, c’è il buon gusto. Con il lavoro delle mani si realizzano dei capolavori che esaltano l’artigianato tipico della nostra città. I profumi di Boboli porta a Firenze nuovi talenti, da tutto il mondo, pronti a confrontarsi su temi particolari come questi che, non sempre, vengono valorizzati".