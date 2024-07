Crash informatico mondiale. In centinaia a terra al Vespucci. Voli cancellati e file ai gate. Fuori uso anche il servizio taxi

di Sandra Nistri

Il crash informatico di ieri ha lasciato a terra centinaia di passeggeri all’aeroporto Vespucci di Firenze. Sono tanti, infatti, i voli cancellati con disagi evidenti per chi, magari, avrebbe dovuto partire per l’agognata vacanza. Il problema è stato evidente fin dal mattino tanto che Toscana Aeroporti con una concisa nota ha fatto sapere, prima di mezzogiorno, che problemi tecnici dei sistemi informatici a livello globale di alcune compagnie aeree stavano provocando disservizi sui voli previsti nella giornata di ieri presso gli scali di Firenze e Pisa. Da qui l’invito ai passeggeri a "verificare lo stato del volo sui siti delle compagnie aeree e/o degli aeroporti di Firenze e Pisa".

In realtà i problemi maggiori si sono verificati proprio nello scalo del capoluogo con moltissime cancellazioni: in arrivo ad esempio risultavano cancellati, tra gli altri, i voli Swiss International Air Lines da Zurigo delle 14, un volo Az proveniente da Roma con orario 14,45, un volo Air France da Parigi, di Vueling da Madrid che sarebbe dovuto arrivare alle 17,55, un aereo della British Airways da Londra alle 18,45 e un volo da Amsterdam alle 19 oltre che il volo Vueling da Barcellona atteso alle 21,30.

Sul fronte delle partenze, invece, non sono decollati ad esempio un aereo Vueling per Madrid alle 13,30, un altro Vueling e un British Airways per Londra con partenza alle 15, un aereo diretto a Zurigo alle 14,50, un Air France per Roma in calendario alle 15,30, un volo verso Parigi alle 19,10; un aereo della Austrian con destinazione Vienna alle 19,15; un volo della Royal Dutch Airlines per Amsterdam alle 19,40, un Vueling diretto a Catania con partenza prevista alle 19,20 e uno per Francoforte previsto per le 18,50. E l’elenco non è ancora completo visto che mancano all’appello altri voli. Uno stillicidio per chi si è trovato a trascorrere, magari invano, la giornata in aeroporto cui Toscana Aeroporti ha cercato comunque di garantire la massima assistenza.

I disagi sono però proseguiti anche per altri trasporti: il tilt informatico al sistema aeroportuale internazionale e l’avaria ad una linea elettrica dell’Alta velocità ferroviaria, hanno messo ko anche il servizio taxi a Firenze a causa di un incremento del traffico cittadino e soprattutto delle richieste di viaggiatori che, loro malgrado, si sono ritrovati bloccati in stazione o all’aeroporto. Per questo la cooperativa 4390 Taxi Firenze – con il presidente Claudio Giudici - si è scusata con la clientela. I tassisti fiorentini si sono organizzati attivando il servizio steward, completamente gratuito, presso la stazione di Santa Maria Novella.