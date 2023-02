Crac ’vip’ del Centro Ippico Toscano Il pm: "Condannate tutti gli imputati"

Il pm Christine Von Borries ha ‘calato’ ieri le sue richieste per il crac dell’imprenditoria vip nel ‘Centro Ippico Toscano’ alle Cascine (10 aprile 2019) e di ‘Società toscana per il cavallo da sella srl’. Ai vertici delle 2 società figuravano esponenti di imprenditoria e nobiltà cittadine. Parte come componenti dei vari cda che si sono succeduti, o come sindaci revisori. Gli accertamenti della procura successivi alla dichiarazione di fallimento sfociarono nell’accertamento di più presunti episodi di bancarotta fraudolenta e di sottrazione di beni dell’attivo fallimentare.

Il buco nei bilanci è stato calcolato tra i 5 e i 7 milioni di euro a dispetto del fatto che a ‘Società toscana per il cavallo da sella’, erano riconducibili le proprietà immobiliari dell’area su cui insisteva il Centro ippico: 40mila metri quadrati fra l’Arno e il parco delle Cascine.

Tranne che per un imputato, che vuole essere giudicato con rito ordinario, il processo è in rito abbreviato. Da qui richieste finali che tengono conto della decurtazione di 13 della pena base (più eventuali aumenti) prevista dal rito alternativo. Per capirsi: per Oliviero Fani, già direttore del Centro Ippico, ritenuto uno dei personaggi di maggiore spicco nella vicenda, la procura ha chiesto 5 anni e 4 mesi, aumentati fino a 7. Lo ‘sconto’ fa scendere la richiesta definitiva a 4 anni e 8 mesi. Per Ferruccio Ferragamo, stesso schema: da 3 anni e 3 mesi a 2 anni e 2. Proseguiamo. Albiera Antinori: 2 anni in luogo dei 3 da cui è partita l’accusa; 2 anni e due mesi per Guido Francesco Poccianti, Margherita Giannini e Marco Papucci; 2 anni e 20 giorni per Alessandro Burberi, Maurizio Lazzarini, Piero Angeletti; 2 per Stefano Rosselli Del Turco, Enrico Poli, il rampante imprenditore cino-italiano Zheng Guo Sheng, Gianfranco Varversi e Alberto Levi. Giuseppe Urso (tutti i bilanci) 2 anni e 2 mesi; Carlo Comparini (bilanci 20082013) e Bruna Fanciullo (dal 2010 al 2014) , 2 e due mesi; Romolo Scarsella e Massimo Berni (due bilanci), 2. Per il crac del Centro Ippico Toscano (Associazione sportiva dilettantistica) contestata la distrazione di diversi beni; tra questi il parco cavalli. Nel 2018 il valore cavalli venne indicato in 418.335 euro. Nel saldo venne pero’ indicato un valore di 51.835 euro.

g.sp.