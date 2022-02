Firenze, 4 febbraio 2022 - Flette ulteriormente la curva dei contagi in Toscana. Nelle ultime 24 ore sono 14 i comuni che non registrano nuovi casi giornalieri. Il virus corre di più nella provincia di Grosseto, con 468 contagi nelle ultime 24 ore, e, tra i comuni, la maglia nera è Montecatini Val di Cecina, in povincia di Pisa, che registra un tasso giornaliero di nuovi casi su centomila abitanti quasi a quota 649.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato, fornito quotidianamente dalla Regione Toscana, che aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi rispetto al numero di residenti e quanto impattano, perciò, su un determinato territorio. Ecco i dati del 4 febbraio, per provincia e per comune.

I dati a livello provinciale

Grosseto 214 (468 nuovi casi)

Livorno 206 (685 nuovi casi)

Lucca 197 (750 nuovi casi)

Pisa 188 (784 nuovi casi)

Pistoia 186 (541 nuovi casi)

Firenze 184 (1.816 nuovi casi)

Arezzo 183 (615 nuovi casi)

Prato 181 (463 nuovi casi)

Siena 145 (383 nuovi casi)

Massa-Carrara 139 (264 nuovi casi)

I dati per comune



Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana) il virus circola di più ad Uzzano, piccolo borgo di origine longobarda situato in provincia di Pistoia, con 26 nuovi contagi giornalieri su una popolazione di 5.618 abitanti, e un tasso di 463. Seguono, con un tasso superiore a 300, due comuni in provincia di Firenze: Marradi (10 nuovi casi, tasso a 335) e Calenzano (55 nuovi casi, tasso di 304).

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, anche nei dati del 4 febbraio si registra il record toscano, con il comune di Montecatini Val di Cecina: 11 sono i nuovi casi giornalieri, su una popolazione di poco inferiore ai 1.700 abitanti e un tasso che sfiora quota 649. La circolazione è così alta che è stata chiusa una scuola, la primaria di Ponteginori. “Raccomando con forza la massima attenzione, il rispetto delle normative ed rispetto di tutti, con comportamenti responsabili”, l'appello via social del sindaco Sandro Cerri. Alta la circolazione del virus anche a Zeri, in provincia di Massa Carrara, meno di mille residenti e 6 nuovi contagi nelle 24 ore, con un tasso che si alza a 603. Seguono, ad un tasso sopra quota 400, i comuni di Piazza al Serchio (452), in provincia di Lucca, e Sassetta (419), in provincia di Livorno.

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, primo comune per circolazione del virus è Castell'Azzara, nel grossetano, con un tasso superiore a 583, dovuto a 8 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, su una popolazione di 1.371 abitanti. Segue un altro comune in provincia di Grosseto, Campagnatico (tasso a 472), e tre in provincia di Arezzo: Sestino (406), Montemignaio (383), Loro Ciuffenna (341). Con un tasso superiore a 300 anche Sarteano (331) e Seggiano (302).

I comuni capoluogo

Grosseto 263 (215 nuovi casi)

Livorno 226 (353 nuovi casi)

Lucca 194 (172 nuovi casi)

Firenze 196 (705 nuovi casi)

Prato 189 (366 nuovi casi)

Pisa 191 (170 nuovi casi)

Arezzo 161 (158 nuovi casi)

Pistoia 168 (152 nuovi casi)

Siena 125 (68 nuovi casi)

Massa 109 (73 nuovi casi)

Carrara 173 (105 nuovi casi)