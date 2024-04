Cosa nasconde la scarsa attenzione

L’attenzione è la concentrazione della mente su un oggetto o nell’attesa di un fatto che deve avvenire ed è paragonabile ad un fascio di luce che illumina le cose su cui poniamo il pensiero. Potenziali distrazioni o la fatica psicologica possono emergere durante la sua applicazione. La difficoltà a concentrarsi è talvolta sostenuta da fattori di rischio favoriti da stress, depressione, abuso di sostanze e alcol, poco sonno, terapie a base di ansiolitici che generano problemi dal punto di vista cognitivo, risultato di una società disattenta. Le distrazioni arrivano senza farsi notare e spesso cerchiamo di giustificarle in qualche modo. Quelle sul lavoro sono meno considerate di tutte le altre. A volte servono per fare una pausa, resettare il pensiero, ripartire di slancio e dimenticare le cose inutili e negative, altre volte invece sono la causa di errori, ritardi e di aumento dei costi del lavoro. Le distrazioni alla guida di autoveicoli rappresentano un pericolo per sè stessi e per gli altri, determinate principalmente

dall’uso del telefonino, possono avere conseguenze gravi e talvolta tragiche.

Per ridurre l’incidenza quotidiana di questi episodi e mantenere la concentrazione necessaria durante una attività, sono nati seminari, manuali,corsi di formazione e altri tipi di proposte. L’ attenzione è una risorsa mentale sfuggente invisibile e per questo viene poco considerata.

Eppure riveste una importanza enorme rispetto al mondo in cui viviamo e i suoi effetti si fanno sentire nella maggior parte delle cose che facciamo soprattutto oggi assediati come siamo da una marea di informazioni e di stimoli esterni difficili da gestire. Per evitare distrazioni e controllare una mente fluttuante e dispersa è necessario non focalizzare l’attenzione su cose difficoltose da capire e non necessarie ma cercare di intuire, percepire, riconoscere e dare un nome alle cose vere ed essenziali della vita. Siamo tutti così preoccupati sull’inesistente da distrarsi sul reale. Ci sono uomini distratti perché pensano a qualcos’altro, altri che non pensano a nulla e altri così distratti da chiedervi di cosa stavano parlando. L’ amore è un sentimento che non può far parte delle nostre distrazioni.