Corteo storico. Oltre 4mila euro in beneficenza

Proiezioni foto e video e consegna del ricavato delle vendite del calendario 2025 a Zia Caterina. Il Corteo Storico di Pontassieve tira la riga delle proprie attività benefiche e lascia un segno tangibile dell’impegno di tanti volontari. In un doppio evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Pontassieve, la sala del Consiglio di Pontassieve diventa protagonista delle attività del Corteo Storico. Realtà presieduta da Alessandro Sarti, oggi regista, già assessore alla cultura del Comune, che ha coinvolto nel progetto tutti i sindaci della zona, oltre al presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo e l’abate di San Miniato, padre Bernardo Gianni.

L’appuntamento conclusivo è in programma questa sera, alle 21.15, quando si terrà la consegna del ricavato delle vendite del Calendario 2025 a Zia Caterina (nella foto in alto). Un assegno da 4.300 euro destinato alla tassista allegra e contagiosa che, insieme al suo taxi super colorato e pieno di meraviglie, dona serenità ai bambini malati e alle loro famiglie. Anche quest’anno il Corteo storico di Pontassieve ha realizzato il suo calendario con protagonisti i suoi figuranti insieme ad alcuni amici dell’associazione, immortalati dal fotografo Palmiro Stanzucci. Una consuetudine che va avanti ormai da tredici anni e che ogni anno sceglie un tema diverso e sposa un progetto di solidarietà e beneficenza. Quest’anno, appunto, Zia Caterina. In attesa della cerimonia di oggi, la serata di ieri ha visto protagonista la proiezione di una selezione di foto e video che hanno raccontato i momenti più significativi della Cavalcata dei Magi, evento che quest’anno ha coinvolto Pontassieve e Pelago in una prima edizione di grande successo.

Leonardo Bartoletti