Corte dei Conti, tante sentenze per tassa di soggiorno e malasanità

La Corte dei Conti

Firenze, 17 febbraio 2023 - Nel 2022 "gli atti di citazione in giudizio depositati sono stati 80, i convenuti in giudizio sono stati complessivamente 209.

Il numero complessivo delle istruttorie pendenti alla data del 31 dicembre 2022 risulta pari a 2315 mentre le archiviazioni delle istruttorie sono state 1707. L'importo delle sentenze di condanna ammonta a 5.992.800,53 euro".

Lo ha detto Massimo Chirieleison, procuratore regionale della Corte dei Conti per la Toscana, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023. "Questi risultati sono gratificanti - ha aggiunto Chirieleison - ma l'obiettivo è di fare sempre di più e meglio per soddisfare il bisogno di giustizia, che sentiamo come un dovere ineludibile".

Tante le condanne per casi di malasanità con indennizzo dei pazienti.

Chirieleison ha anche aggiunto che “nell'anno 2022, in materia di imposta di soggiorno, sono state depositate 31 sentenze, per un importo complessivo di condanne pari a un 1,1 milioni di euro, di cui circa 900mila euro per il solo Comune di Firenze, e 86mila euro per il Comune di Montecatini Terme".

Nic.Gra.