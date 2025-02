Corso "Stile" per tecnici. Iscrizioni aperte fino al 21

Sono aperte fino al 21 febbraio le iscrizioni per il corso "Stile" dedicato alla formazione di tecnici specializzati nella lavorazione artigianale di prodotti del Made

in Italy. Il corso è gratuito e rientra nell’ambito di Giovanisì. È gestito da Ambiente Impresa, agenzia formativa di Cna, con Fondazione ITS M.I.T.A., I.I.S. Benvenuto Cellini, Università di Firenze, Pegaso Network, B.B.C. pelletterie e Gruppo Florence.

Il percorso si rivolge a giovani e adulti, occupati e non, e ha durata annuale (990 ore tra aula e stage in azienda). I partecipanti otterranno le qualifiche di tecnico per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy e tecnico delle attività di realizzazione di modelli di pelletteria. Info: www.ambienteimpresa.net.