Imparare il primo soccorso: 20 soci abilitati al Club Sportivo Firenze

Firenze, 2 marzo 2025 – Il Club Sportivo Firenze compie un importante passo avanti nella sicurezza dei propri impianti grazie a un nuovo corso BLSD, promosso dalla ETS Regalami un sorriso. Con questo corso in totale sono stati 20 i soci abilitati all’uso del defibrillatore semiautomatico, strumento fondamentale per il primo soccorso.

La società, fondata il 25 gennaio 1870 come Veloce Club Firenze, è la più antica realtà sportiva fiorentina e oggi accoglie diverse discipline, tra cui calcio, podismo, tamburello e tennis, oltre a un ciclodromo intitolato al leggendario Enzo Sacchi. Durante il corso, i partecipanti hanno approfondito le normative sull’uso del defibrillatore, la sua manutenzione e il corretto posizionamento negli impianti sportivi, grazie alla guida del formatore regionale Luigi Vizia.

Attualmente, la struttura dispone di quattro defibrillatori distribuiti nei vari campi di allenamento, uno dei quali donato dalla ETS Regalami un sorriso. Tutti gli apparecchi sono stati verificati per garantirne il corretto funzionamento e la validità degli elettrodi. Un importante richiamo deve essere fatto ai possessori di defibrillatori: è essenziale controllare periodicamente la scadenza delle piastre, che solitamente hanno una durata di 2-3 anni, per assicurare sempre la massima efficacia in caso di emergenza.