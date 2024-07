A Firenze un corso gratis per minori per diventare operatore del legno

Firenze, 1 luglio 2024 – A Firenze arriva un corso per minori, per diventare operatore del legno. Il corso, organizzato da Ambiente Impresa, agenzia formativa di Cna, rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani: è totalmente gratuito. E' destinato a 15 giovani sotto i 18 anni che hanno terminato il primo ciclo di istruzione, e si svolgerà da settembre 2024 a giugno 2027 con 2970 ore di insegnamento, suddivise tra teoria, laboratorio e alternanza scuola-lavoro. Le lezioni si terranno a Firenze, dal lunedì al venerdì, e riguarderanno materie di base come linguaggi, matematica e scienze, oltre a corsi specifici sulle competenze professionali del settore. Per partecipare, i candidati devono aver completato il primo ciclo d'istruzione o conseguirlo entro il secondo anno di corso. Per i ragazzi stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana Livello A2. Se le richieste supereranno i 15 posti disponibili, verrà effettuata una selezione basata su una prova scritta e un colloquio, fissati per il 13 settembre.