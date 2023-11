Corsie ciclabili Il sindaco risponde agli attacchi: "Progetto ampio, chi critica ha votato a favore"

Anche Vicchio, adesso, ha le sue corsie ciclabili, con il progetto "Ciclovia della Sieve-Itinerario dei tre laghi" (Barberino, Vicchio, Londa) che consente di raggiungere dalla pista ecoturistica il centro del paese e il lago di Montelleri. L’intervento, realizzato nelle scorse settimane, ha fatto discutere, soprattutto sui social in merito all’impatto sugli spazi per la sosta e alla sicurezza del percorso. Ne parliamo con il sindaco Filippo Carlà Campa I lavori in Piazza della Vittoria e viale Beato Angelico hanno suscitato molta discussione. "Molto rumore per nulla. La "Ciclovia della Sieve-Itinerario dei tre laghi" (Barberino, Vicchio, Londa) è un progetto ampio che risale al 2020 ed è finanziato grazie a fondi regionali e statali. Il Comune, quindi, non spenderà un centesimo per l’intervento che allunga il tratto ciclabile da Ponte a Vicchio fino alla SP 551 e poi al centro abitato in Beato Angelico e piazza della Vittoria, per poi raggiungere il lago di Montelleri".

Cosa è cambiato in piazza della Vittoria? "La riorganizzazione della viabilità in piazza della Vittoria, con nuova segnaletica e lo spostamento dei parcheggi dal lato delle logge verso il lato dei giardini, è stata predisposta per un più ordinato e sicuro transito dei veicoli e delle biciclette, con uno spazio riservato, e transito dei pedoni con un percorso e attraversamenti ben visibili". E sul viale Beato Angelico? "Le carreggiate mantengono una larghezza entro i limiti previsti dal Codice della strada, e nelle aree interessate dalla ciclabile il limite di velocità sarà fissato a 30 kmh. Sono già state installate due rastrelliere per le biciclette alla stazione e ne verrà installata una in piazza della Vittoria. Saranno messi in sicurezza gli attraversamenti e abbattute le barriere architettoniche".

Gli spazi per la sosta sono diminuiti?

"La piazza è stata riorganizzata mantenendo sostanzialmente invariati i posti auto, che non saranno a pagamento". La lista civica Officina Vicchio 19 parla di un percorso pericoloso, ricavato tra la carreggiata esistente e lo scolo che porta l’acqua ai tombini".

Cosa replica loro?

"Sottolineo che sulla realizzazione della ciclovia il gruppo Officina ha votato a favore, che c’è un progetto elaborato da tecnici e i lavori sono in corso di completamento. Peraltro è prevista la sistemazione delle zanelle e griglie dove necessario; sistemeremo anche i marciapiedi. Stiamo migliorando il paese, questo e’ il nostro impegno".