Corsa verso Lupionòpolis. Voltarelli presenta l’album

Domani sera (ore 21,30) al Brillante – Nuovo Teatro Lippi è in programma il concerto del cantautore Peppe Voltarelli. L’artista calabrese ma fiorentino d’adozione, presenterà ’La grande corsa verso Lupionòpolis’, il nuovo progetto composto da inediti ad otto anni dalla pubblicazione del fortunato ’Voltarelli canta Profazio’ e due anni dopo ’Planetario’, entrambi lavori premiati con la Targa Tenco come miglior album interprete rispettivamente nel 2016 e nel 2021. Il cantautore proporrà la sua nuova raccolta di canzoni registrata a New York da Marc Urselli nello storico EastSide Sound di Manhattan e prodotta artisticamente e arrangiata dal pianista Simone Giuliani.