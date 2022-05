Corsa e spettacolo per Michela "Diciamo basta ai femminicidi"

Appuntamento domenica mattina con il quinto Trofeo ‘Corri per Michela’, organizzato dal Gruppo Sportivo A.S.D. Gs Le Torri Podismo, in collaborazione con Toscana Aeroporti, Artemisia Centro Antiviolenza e consiglio di Quartiere 4, per ricordare la donna uccisa dall’ex marito e tenere alta l’attenzione contro la violenza di genere e i femminicidi, che spesso maturano negli ambienti familiari. Ci saranno tante mamme e bambini in memoria dell’hostess di terra di Peretola, tanto entusiasta della vita, quella vita interrotta a soli 31 anni dalle mani violente del suo ex marito Mattia Di Teodoro che, non rassegnandosi alla fine della loro storia, infierì su di lei con 47 coltellate la sera del 15 maggio di sei anni fa, per poi uccidersi a sua volta. Paola, il marito Massimo e i colleghi di Michela di Toscana Aeroporti in suo ricordo ogni anno organizzano una corsa di solidarietà per raccogliere fondi per l’associazione Artemisia e la sua attività contro la violenza sulle donne. "Ci sono stati vicini fin da subito e insieme abbiamo deciso di fare di tutto perché quanto accaduto a Michela non debba accadere anche ad altre donne. Tra l’altro gli aiuti statali non bastano e c’è bisogno del supporto di tutti noi": racconta mamma Paola.

Così domenica mattina ognuno potrà dare il proprio contributo partecipando alla corsa podistica non competitiva di sette chilometri e alla passeggiata ludico-motoria di cinque.

La partenza è fissata alle 9 e mezzo dal Giardino ‘Michela Noli’, in via Torcicoda, all’Isolotto, dove è previsto anche l’arrivo, con le successive premiazioni intorno alle 10 e mezzo.

"Nuovo appuntamento con ‘Corri per Michela’ – spiega il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni –, una manifestazione che nasce dalla volontà di Massimo Noli e Paola Alberti, genitori di Michela, di far crescere da un immenso dolore fiori e frutti nuovi, portatori di non-violenza, in particolare quella sulle donne, e di parità di diritti, di pace e armonia fra le persone". Ci si può iscrivere via mail all’indirizzo info@gsletorrifirenze.it entro le 22 di domani sera.

Venerdì 20 maggio, all’anfiteatro del pratone delle Cornacchie delle Cascine (ore 19.30), invece, ci sarà il concerto ‘Insieme per Michela’, organizzato sempre da Toscana Aeroporti in collaborazione con Le Nozze di Figaro. Tra gli artisti che si esibiranno ci saranno Dolcenera, Anna Meacci, Cecco e Cipo, Maledetti Luna Park.

Tutte le informazioni sul sito corripermichela.it.

Rossella Conte