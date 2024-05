Corsa contro la fame, che trionfo. Gli studenti ospitati al Viola Park

La "Corsa contro la fame" degli studenti della media Granacci ospitata dalla Fiorentina al Viola Park è stata un trionfo di solidarietà e impegno. Il campo intitolato a Davide Astori, si è trasformato in un palcoscenico di altruismo e i ragazzi hanno completato tutti i giri di pista per raccogliere fondi per la onlus "Azione contro la fame". "Questo successo – sottolinea la dirigente scolastica del comprensivo Mattei, la professoressa Amalia Bergamasco - non sarebbe stato possibile senza il lavoro di squadra e la dedizione dei volontari, degli organizzatori, dei docenti e di tutti coloro che hanno contribuito. È stato un momento toccante di solidarietà che rimarrà inciso nei nostri cuori per molto tempo a venire". Anche la cifra raccolta per Azione contro la Fame ha superato ogni aspettativa, pur se i conti definitivi verranno fatti tra qualche giorno, quando finirà la raccolta delle promesse di donazione fatta dagli studenti della Granacci: per tutto l’anno scolastico durante le ore di educazione civica hanno potuto conoscere la realtà di tanti loro coetanei nel mondo che lottano ogni giorno per poter mangiare almeno un pasto, con un focus particolare sul Bangladesh. Poi con un "passaporto solidale" sono diventati loro stessi promotori di donazioni impegnando parenti e conoscenti in promesse di dono per ogni giro durante la "Corsa contro la fame". I fondi raccolti diventeranno pasti per i ragazzi del Bangladesh.