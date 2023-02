Arrestato corriere della droga: quattro chili di cocaina sequestrati

La cocaina sequestrata dalla Finanza

Firenze, 7 febbraio 2023 - Quattro chili di cocaina sequestrati e un uomo tratto in arresto. E' questo il risultato dell'operazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, in collaborazione con il personale della Polizia Stradale. L’uomo, di nazionalità albanese, individuato tra centinaia di persone in uscita dal casello autostradale di Firenze Scandicci, all’atto del controllo ha cercato di mantenere la calma; tuttavia alla vista dell’unità cinofila della Guardia di Finanza iniziava a mostrare evidenti segni di nervosismo che hanno insospettito gli operanti, i quali decidevano di approfondire il controllo.

La successiva perquisizione ha rivelato, all’interno di un doppiofondo appositamente ricavato nell’autovettura e attivato mediante un comando elettronico, 4 panetti di cocaina da circa 1 kg cadauno. Finanzieri e poliziotti hanno quindi posto sotto sequestro il mezzo, lo stupefacente e arrestato l’uomo risultato anche senza regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale.

Le indagini sono in corso e non si escludono sviluppi investigativi della vicenda. Il procedimento è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità della persona indagata, in uno con la fondatezza dell’ipotesi d’accusa mossa a suo carico, sarà vagliata nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta a indagini.