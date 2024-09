Corri La Vita, tutto pronto. Screening gratis in piazza. E ora cambia la viabilità

Domani torna il tradizionale appuntamento con ’Corri la Vita’, la manifestazione podistica non competitiva che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno. Proprio ieri è stato inaugurato in piazza della Signoria, il Villaggio della salute. A tagliare il nastro tra gli altri Eleonora Frescobaldi presidente di Corri La Vita Onlus e Katia Belvedere, direttrice Ispro. In piazza è presente la nuova unità mobile di Ispro con a bordo un mammografo di ultima generazione finanziato proprio da Corri La Vita. Le donne che hanno già ricevuto l’invito per lo screening, o sono in scadenza per l’anno in corso, potranno effettuare la mammografia nelle giornate oggi e domani.

L’evento arivato alla XXII edizione, partirà dalle Cascine per arrivare alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. Due i percorsi tra cui scegliere: uno di circa 10 km dedicato a chi vorrà correre e un secondo di 5 km per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, gli uffici della mobilità hanno disposto una serie di provvedimenti iniziando con quelli gli allestimenti, ovvero: divieti di sosta in vigore fino alle 8 di lunedì in piazza Vittorio Veneto (lato Cascine) e viale Lincoln (tra piazza Vittorio Veneto e Ponte al Pignone); divieti di sosta in via dei Gondi da ieri fino alle 18 di domani. Sempre per quanto riguarda domani, da mezzanotte alle 12.30 saranno in vigore divieti di sosta in piazza di Cestello, piazza dei Nerli, piazza della Calza e largo Speranza; da mezzanotte alle 18 in piazza Vittorio Veneto (lato Cascine) e viale Lincoln (tra piazza Vittorio Veneto e Ponte al Pignone) ai divieti di sosta si aggiungeranno quelli di transito.

Dalle 7 alle 12.30 scatteranno i divieti di sosta in viale Poggi e sul percorso da 10,3 km dove dalle 9.15 (fino alle 12.30) si aggiungeranno i divieti di transito. Le strade interessate sono: piazza Vittorio Veneto, Ponte Della Vittoria, piazza Gaddi, via della Fonderia, lungarno Santa Rosa, lungarno Soderini, piazza Sauro, via dei Serragli, via Sant’Agostino, piazza Santo Spirito, via Mazzetta, piazza di San Felice, via Romana, piazza della Calza, piazzale di Porta Romana, viale Machiavelli, via Schiaparelli , via di San Leonardo, Costa San Giorgio, Costa Scarpuccia, via dei Bardi, via di San Niccolò, via San Miniato, via dei Bastioni, via Ser Ventura Monachi, via della Fornace, lungarno Cellini, piazza Poggi, lungarno Serristori, Ponte alle Grazie, lungarno delle Grazie, piazza dei Cavalleggeri, Corso Dei Tintori, via dei Neri, via dei Leoni, piazza di San Firenze, via del Proconsolo, piazza del Duomo, piazza di San Giovanni, via Roma, piazza della Repubblica, Calimala, piazza di Mercato Nuovo, via Por Santa Maria, via Vacchereccia. I divieti di transito saranno anche sulle strade afferenti ai due percorsi consultabili su ww.corrilavita.it/edizione-2024.