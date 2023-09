Corri la Vita", Firenze si tinge di Bordeaux per la 21^ edizione"

La città si colora di bordeaux: è il giorno di "Corri la vita", il progetto nato nel 2003 per aiutare le donne colpite dal tumore al seno e finanziare progetti che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura di questa malattia. Un progetto che oggi diventa un gioioso momento di sport e cultura con testimonial come Chiara Ferragni e Federica Pellegrini. La corsa (che può essere anche una passeggiata) prende il via alle 9,15 da viale Lincoln – piazza Vittorio Veneto alle Cascine e lo start sarà dato dal campione Leonardo Fabbri. L’arrivo, invece, è previsto in piazza della Signoria. "Siamo felici che la 21esima edizione della manifestazione si possa correre di nuovo in tutto il centro storico - afferma Eleonora Frescobaldi, presidente dell’associazione Corri la vta Onlus - e che l’arrivo sia proprio nel salotto buono della città dove ad attendere i nostri sostenitori ci saranno tanti ospiti. 35mila cuori che anche quest’anno hanno deciso di supportarci nella realizzazione di nuovi e importanti obiettivi volti a sostenere la lotta al tumore al seno, accompagnando le donne nel loro percorso di prevenzione, cura e riabilitazione psiconcologica".

Tra gli obiettivi di questa edizione di "Corri la vita" c’è anche sostenere un importante progetto dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) del Servizio Sanitario Regionale, volto a favorire la cultura della prevenzione oncologica. Il progetto, coordinato da Ispro e promosso da Regione Toscana si inserisce nell’ambito di un più generale percorso di potenziamento delle attività inerenti agli screening oncologici nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale e si caratterizza per una valenza particolarmente innovativa, promuovendo anche la metodologia del cosiddetto multiscreening. Inoltre, sarà destinato a favorire la sensibilizzazione e la consapevolezza degli utenti, non solo sul tema della prevenzione secondaria (screening istituzionali), ma anche in merito alla prevenzione primaria (stili di vita e educazione alla salute, quali strumenti fondamentali nella lotta alle patologie oncologiche). E proprio su questi temi si regge il Villaggio della salute allestito in piazza della Repubblica. Con la manifestazione saranno poi sostenute, come ogni anno, le attività del Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt situato presso Villa delle Rose; SenoNetwork, il portale che riunisce tutte le Breast Unit italiane e File Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus. Tutti coloro che indossano la maglietta ufficiale della manifestazione, per l’intera giornata, potranno gratuitamente visitare tante mete culturali grazie alla collaborazione con "Firenze Città Nascosta".

La grande festa cittadina cambia anche la viabilità: tutte le modifiche al traffico sul sito www.lanazione.it.