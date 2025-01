Corri La Vita dona un Laser erbium all’ospedale Piero Palagi. Macchinario da 90mila euro

Si chiama ’Laser erbium’ ed è l’ultima frontiera della terapia in donne con tumore ormono-dipendente che non riscontrano una sufficiente beneficio di trattamenti lenitivi e che non possano ricorrere a trattamenti estrogenici. Questo macchinario di ultimissima generazione, dal costo di 90mila euro, è stato donato da Corri La Vita all’ospedale Piero Palagi di Firenze che da oggi potrà contare su questa tecnologia di alta precisone, meno invasiva e con minori effetti collaterali rispetto ad altri laser ad azione ablativa.