Firenze, 28 settembre 2019 - Una macchina organizzativa imponente quella di "Corri la vita", che anche in questo 2019, come ogni anno, anima l'ultima domenica di settembre. Appuntamento dunque per domenica 29 con una grande manifestazione benefica, tutti di corsa o a passeggio, tutti in strada contro il cancro. Tanti i testimonial, a partire da Alia Guagni, calciatrice della Fiorentina, volto di questa edizione. Tutti in strada con la maglietta rosa dell'evento. E per una domenica Firenze vivrà davvero una grande festa a cielo aperto. Ecco, a cura dell'organizzazione, tutte le info, i percorsi, come arrivare e dove parcheggiare. La partenza e l'arrivo della corsa e della passeggiata sono in piazza Vittorio Veneto, alle Cascine.

COME ARRIVARE:



Per chi arriva in autostrada da fuori Firenze consigliamo il posteggio scambiatore “Villa Costanza” a Scandicci dove prendere la tramvia fino alle Cascine. Per chi arriva in autobus con le linee ATAF segnaliamo qui l'informativa sulle DEVIAZIONI.

Inoltre grazie a BusItalia Sita Nord indossando la maglietta di CORRI LA VITA o presentando il pettorale sarà possibile raggiungere Firenze con un biglietto di corsa semplice (obliterato entro le ore 9,00) da Siena, dal Chianti-Valdarno e dal Mugello-Valdisieve con i bus extraurbani e tornare a casa gratuitamente conservando tale biglietto. Il Ponte della Vittoria sarà chiuso al traffico dalle 8.30 alle 10.30



ULTIME ISCRIZIONI:



Grazie alla vostra grandissima generosità le magliette sono finite già oggi, ma è ancora possibile iscriversi nei seguenti punti: Via Martelli/Piazza Duomo sabato 28 settembre (ore 10/17). Piazza Vittorio Veneto domenica 29 settembre (ore 7,30/8,30)

Al momento dell'iscrizione riceverete il pettorale 2019 che permetterà l'accesso alla piazza e alle mete culturali. Il ritiro per le pre-iscrizioni è invece effettuabile qui: Via Martelli/Piazza Duomo a Firenze sabato 28 settembre (ore 10/17)

Piazza Vittorio Veneto domenica 29 settembre (ore 7,30/8,30) presso l’apposito stand situato vicino al varco 1 (angolo tra via del Fosso Macinante e viale Fratelli Rosselli/lato Teatro dell’Opera) a Firenze.

I PERCORSI

L’organizzazione di CORRI LA VITA ha studiato due nuovi percorsi diversificati per gradi di difficoltà: un primo percorso di circa 11 km, che parte da piazzale Vittorio Veneto (Cascine), attraversa ponte alla Vittoria, raggiunge via Pisana e passa per il Giardino Strozzi e via del Monte Oliveto, nuove tappe dell’edizione 2019; prosegue in direzione piazza Pitti e lascia l’Oltrarno da Ponte alle Grazie, per continuare verso Santa Croce, toccare Ponte Vecchio, Piazza Signoria, Duomo e Battistero e rientrare alle Cascine.

Il secondo itinerario di circa 5,5 km sarà costellato da una serie di tappe di carattere culturale e attraverserà anche parte dell’Otrarno per poi tornare verso il piazzale di partenza passando da Ponte alla Carraia.

I MUSEI VISITABILI GRATUITAMENTE PER GLI ISCRITTI

Mattina dalle 9,00 alle 13,00: (n. 7 mete) Limonaia di Villa Strozzi, via Pisana 77 Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto, via di Monte Oliveto Vecchio Conventino, via Giano della Bella 20 (apertura 9 -19) Chiostro e Sala ex Leopoldine, piazza Tasso 7 Sala Vanni, piazza del Carmine 14 Palazzo Rinuccini e Teatro Ottavio Rinuccini, via Santo Spirito 39 Palazzo Lenzi, (sede Institut français de Florence), piazza Ognissanti 2

Pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 (n. 23 mete) Palazzo Strozzi, piazza Strozzi Museo Salvatore Ferragamo, piazza Santa Trinita 5 (ingresso gratuito 10-19.30) Da Vinci Experience, piazza Santo Stefano 5 Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10 Museo Bardini, via dei Renai 37 (ingresso gratuito 14 -17, ultimo accesso ore 16,30) Forte Belvedere, via di San Leonardo 1 (ingresso gratuito dalle 14 alle 18) Complesso Monumentale di Santa Maria Novella, piazza della Stazione 4 e piazza Santa Maria Novella (ultimo accesso ore 16,45) Gucci Garden, piazza della Signoria 10 Museo del Calcio, viale Aldo Palazzeschi 20 Museo Marino Marini, piazza San Pancrazio Deposito del Carro del Fuoco (il Brindellone), via il Prato 48 (apertura 10-17) Museo Stibbert, via Federigo Stibbert 26 Gabinetto di fisica della Fondazione Scienza e Tecnica, via Giusti 29 Museo degli Innocenti, Piazza Santissima Annunziata 13 Museo Galileo Chini, piazzale Lavacchini 1, Borgo San Lorenzo Museo della Ceramica, piazza Vittorio Veneto 10, Montelupo Fiorentino Museo del Vetro, via Ridolfi 70, Empoli (ingresso gratuito 14-19) Museo della Collegiata, piazzetta della Propositura 3, Empoli (ingresso gratuito 16-18) Casa del Pontormo, via Pontorme 97, Empoli (ingresso gratuito 16-18) Museo del Tessuto, via Puccetti 3, Prato (ingresso gratuito 15-19) Museo Pecci, viale della Repubblica 277, Prato Palazzo Buontalenti, via de’ Rossi 7, 23, Pistoia Museo Giuliano Ghelli, via Roma 37 e via Lucardesi, 16, San Casciano Val di Pesa

I TESTIMONIAL

Giovanni Minoli sarà lo starter di CORRI LA VITA 2019. Sul palco sono attese per le premiazioni di Melissa Satta e Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's.

Verrà consegnato un riconoscimento ai tre gruppi più numerosi: aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole etc.



Novità di quest’anno il nuovo “Premio Erasmus+/Indire” che sarà assegnato sul palco al miglior classificato nel gruppo Erasmus da Simona Bencini dei "Dirotta su Cuba" insieme a Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Erasmus Italia.



Per i più piccoli giochi e sorprese accompagnati dalla mascotte 2019: il coniglio Bing.



Alla manifestazione parteciperà anche un gruppo di medici riabilitatori appartenenti alla SIMFER (Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione) con i loro pazienti portatori di diverse disabilità.



Infine, lo street food sarà protagonista in piazza Vittorio Veneto: per tutta la durata della manifestazione numerose postazioni saranno attive lungo il viale alberato che circonda la piazza devolvendo il 20% degli incassi a CORRI LA VITA. Grazie a Pastation, Da Morsi, Il Panino Tondo, O'Munaciello, Fatti di Fritto, La Pentolina, NURA, Pescepane, Zenzero a Zonzo, Il Porter dei Fiorentini e la Buoneria.