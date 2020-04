Firenze, 10 aprile 2020 - Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, chiude supermercati e tutti gli esercizi commerciali a Pasqua e a Pasquetta, a eccezione di edicole e farmacie. Lo precisa il governatore con un tweet, in risposta alle sollecitazioni arrivate nelle scorse ore dal presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, allarmato per i possibili assembramenti durante i due giorni festivi. Una stretta pensata per consolidare i risultati finora ottenuti nel contenimento dell'emergenza Coronavirus.

"Sto per firmare- spiega Rossi- l'ordinanza di chiusura delle attività commerciali per Pasqua e Pasquetta ad eccezione di edicole e farmacie".