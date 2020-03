Firenze, 10 marzo 2020 - «Ho visto tanti ragazzi prendere un po' sottogamba la questione del coronavirus. Da quello che dicono gli esperti il virus contagia tutti. Ai giovani dico: non siete diversi dagli altri, dovete stare a casa». Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in diretta su Facebook dalla sua abitazione dove si trova in quarantena obbligatoria.

«Se un giovane prende il virus, poi magari va dai nonni, rischia di mettere in una situazione grave la salute dei propri nonni - ha ribadito -. A casa si possono fare molte attività: ci sono società sportive che hanno predisposto programmi a distanza per far allenare comunque i propri ragazzi, ci sono scuole che hanno predisposto programmi a distanza».

Nardella ha poi fatto un appello al mondo delle imprese: «Voglio dire - ha affermato - a tutto il mondo delle imprese di non cedere, non buttarsi giù. Le aziende che hanno attrezzature e tecnologia utilizzino il più possibile il lavoro telematico e a distanza per consentire ai propri dipendenti di lavorare in sicurezza».