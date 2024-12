Cori, spettacoli e concerti. Natale, i borghi si accendono

Il Natale a Greve in Chianti si trasforma in un viaggio musicale che risuona tra le antiche pievi e i luoghi di fede delle colline. L’assessorato alla Cultura ha organizzato una stagione concertistica natalizia che unisce centri urbani e località più decentrate, creando un ponte culturale durante le festività.

Se si guarda ai concerti in programma oggi offre un doppio appuntamento. Alle ore 18 il Coro polifonico del Chianti e il Coro della Cappella musicale San Bartolomeo, nell’ambito dei concerti curati dall’Associazione Coordinamento Corali del Chianti fiorentino e senese, delizieranno il pubblico con le loro voci nella Pieve di San Leolino a Panzano in Chianti. Spostandosi da una collina all’altra sarà la Pieve di San Donato a Mugnana, costruita nell’anno Mille e situata in prossimità del Castello di Mugnana ad accogliere alle ore 16 il concerto del Quartetto dell’Orchestra da Camera di Greve in Chianti. Il maestro concertatore è il violinista Luca Rinaldi.

Gli auguri in musica torneranno a Panzano il 30 dicembre alle 21.15, con un concerto dei professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino nella chiesa di Santa Maria Assunta. Per l’assessora alla Cultura, Monica Toniazzi, "l’intento è quello di valorizzare luoghi, monumenti, borghi e aree di campagna che narrano, raccontano le nostre radici creando nuove opportunità, nuove relazioni e connessioni tra i territori all’insegna dell’arte e della cultura musicale. La nostra stagione è anche un’opportunità per i giovani. La musica, radicata nel nostro territorio, rafforza un circuito creativo che unisce comunità e tradizioni e diventa uno strumento per rafforzare un circuito creativo che partecipa attivamente alla costruzione di un percorso culturale che mette insieme territori, comunità, tradizioni e professionalità".