Coppola Neri ci crede: "Liste azzerate nei nidi e lo sport nelle scuole. Funaro? Coraggiosa"

"La nostra lista civica è in crescita. Stiamo crescendo. E siamo a contatto con i cittadini". Alessia Coppola Neri, un passato nello sport (karate) con tanto di qualificazione olimpica, è capolista della civica che appoggia Sara Funaro.

Quali gli obiettivi della lista?

"Azzerare la lista di attesa dei nidi e avere 600 nuovi posti all’interno degli asili. E vogliamo essere di supporto alle famiglie, dare un aiuto maggiore alle madri".

E sullo sport?

"C’è un bellissimo progetto: attivare delle attività extra scolastiche negli istituti dove poter fare entrare le realtà sportive, attività totalmente gratuite".

Perché un elettore dovrebbe votare questa lista?

"Vogliamo aiutare tutti i cittadini, andare a creare una Firenze che è per tutti. Per donne, bambini, giovani, anziani, per tutti".

Un aggettivo per Funaro?

"Direi coraggiosa. E poi è una persona che ascolta tutti".

Niccolò Gramigni