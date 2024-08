Coppia rapinata in spiaggia a Viareggio

Viareggio (Lucca), 24 agosto – Una notte d'estate. Una meta bella come Viareggio (Lucca), una coppia che decide di passare un po' di tempo insieme, lontano dal caos che c'è nel mese d'agosto. Il problema sono i malviventi in agguato e quello che è accaduto ad una coppia di giovani fa riflettere. Stamani intorno alle 5 la coppia, intorno alla spiaggia sul molo, è stata rapinata. Ad agire, secondo quanto emerso, sarebbero stati in due, descritti come stranieri. La coppia sarebbe stata presa di sorpresa, minacciata e poi derubata di oggetti personali. Gli autori sarebbero quindi fuggiti facendo perdere le tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri.