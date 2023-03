Firenze: a novembre a Santa Croce ci saranno migliaia di coperte a uncinetto

Le coperte in maglia e uncinetto

Firenze, 9 marzo 2023 - L'11 e 12 novembre migliaia di coperte in maglia e uncinetto copriranno piazza Santa Croce a Firenze per dire no alla violenza sulle donne: l'iniziativa, dal nome 'Viva Vittoria', è stata presentata oggi a Firenze nella giornata internazionale della donna.

Le coperte, create con i quadrati 50x50cm, possono essere realizzate da chiunque e saranno oggetto di una raccolta fondi: l'intero ricavato sarà devoluto ad Artemisia Centro AntiViolenza, Acisjf Firenze (l'Associazione Cattolica Internazionale a servizio della Giovane Firenze) e a Nosotras Onlus. Si potrà consegnare i quadrati ai centri di raccolta o nei punti vendita Conad di Firenze e provincia entro il 10 ottobre.

L'evento nasce dalla volontà di Ailo (The American-International League of Florence Odv) con l'associazione di volontariato Viva Vittoria Odv di Brescia, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato su una trentina di piazze in Italia e all’estero, fra cui Bologna, Roma, Milano. Per Firenze l'evento ha il patrocinio di Comune e Città metropolitana, oltre che della Regione Toscana.

'Viva Vittoria' è realizzato con la collaborazione di Conad e il sostegno di Fondazione Conad. “Nel momento stesso in cui una donna è consapevole del proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento nella società”, ha dichiarato una delle fondatrici e presidente di 'Viva Vittoria' Cristina Begni.

“Ci riempie d'orgoglio poter confermare il nostro impegno contro la violenza di genere proprio in occasione della giornata internazionale della donna”, il commento dei soci Conad Nord Ovest di Firenze e del responsabile area Toscana Massimo Ciucchi.

Nic.Gra.