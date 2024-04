"Controversia sulla nuova viabilità a Impruneta: petizione per un confronto aperto"

Sono già 550 in soli otto giorni le sottoscrizioni alla raccolta firme per invitare l’amministrazione a fare un passo indietro sulla nuova viabilità nel centro storico di Impruneta. Lanciata da un gruppo di cittadini, commercianti ed ex consiglieri comunali e sostenuta anche dal gruppo ‘Voltiamo pagina’, la petizione chiede di fatto di aprire un tavolo di confronto con la comunità, gli esercizi commerciali e le associazioni e sta ottenendo un grande riscontro.

La nuova viabilità, pensata e avviata per liberare piazza Buondelmonti dalle auto parcheggiate, sta infatti continuando a dividere i cittadini.

C’è chi, al fianco dell’amministrazione comunale, ritiene che sia un’iniziativa che tutela e valorizza la piazza, la basilica e i loggiati simbolo di Impruneta, chi invece sostiene che non servirà a nulla. Per Sergio, negoziante di Impruneta, "gli unici ad apprezzare la nuova viabilità sono quelli che non ci vivono".

"Invece – puntualizza ancora il commerciante – ci sono attività pesantemente colpite, anche se ci illudono che le cose presto miglioreranno per tutti. Un paese con meno negozi è un paese più povero di vita e di chiusure ce ne sono state, come l’unica edicola".

Per Cinzia, invece, il senso unico nelle vie del centro "rende difficile il passaggio anche delle ambulanze: domenica scorsa un mezzo di soccorso ha fatto diversi giri per arrivare in via della Croce, prendendo anche una strada contromano. La gente preferisce andare in farmacia e a comprare le sigarette a Tavarnuzze o al Galluzzo".

Non la pensa così Giovanna: "Tutti i cambiamenti fanno paura, ma basta aspettare per abituarsi. È bello pensare di passeggiare nel centro di Impruneta senza dover scansare le auto". Intanto domenica per gli eventi organizzati dalla Pro Loco in piazza, è "spuntato" un castello gonfiabile per il gioco dei bambini, proprio a due passi dall’ingresso della millenaria basilica. "E’ questa la salvaguardia del nostro simbolo?" chiede polemicamente qualcuno.