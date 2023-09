Firenze, controlli ai banchi di via Pellicceria: undici sanzioni

Firenze, 27 settembre 2023 – Undici banchi sanzionati in via Pellicceria.

Continuano gli accertamenti della Polizia Municipale sui mercati e sul commercio ambulante. Nei giorni scorsi gli agenti del Reparto Autorizzazioni di Polizia e Mercati Rionali hanno fatto un controllo a tappeto sui banchi di quella strada. Ebbene, 11 le attività sottoposte a verifica e altrettante le sanzioni per eccedenza di occupazione di suolo pubblico rispetto a quanto autorizzato.

Questo intervento rientra in una più ampia attività di controllo delle aree che ospitano mercati e raggruppamenti di banchi su tutto il territorio fiorentino. Ad oggi, sono stati organizzati 58 servizi mirati con 125 violazioni accertate: 92 per eccedenza dell’occupazione e 20 per mancata esposizione dei prezzi. I controlli hanno portato anche a 4 segnalazioni all’ispettorato del Lavoro per lavoratori non in regola. Effettuati anche 13 sequestri (12 amministrativi e 1 penale) a venditori senza alcuna autorizzazione per oltre 1.000 pezzi sequestrati. Sono anche state notificate 8 sospensioni di 10 giorni ciascuna per violazioni reiterate.