Denunce, multe e smartphone rubati: i controlli della municipale

Firenze, 5 dicembre 2023 - Nove persone denunciate, otto segnalate alla prefettura come consumatori di droga, quattro multate, un’auto sequestrata e materiale rubato (tra cui 12 smartphone) restituito ai proprietari. È il bilancio dei controlli effettuati dal Reparto di Rifredi in piazza Dalmazia nell’ambito del progetto “Firenze Sicura”.

L’ultimo episodio risale a sabato pomeriggio. Intorno alle 17, durante i consueti controlli preventivi nell’ambito del progetto “Firenze sicura” una pattuglia in borghese del Reparto Rifredi ha notato un giovane intento a prepararsi uno spinello dietro il bagno pubblico di piazza Dalmazia. Il giovane, un 19nne fiorentino, all’inizio ha collaborato consegnando spontaneamente lo spinello. Ma, alla richiesta di svuotare le tasche e di controllare il pacchetto di sigarette, il 19enne si ha cambiato atteggiamento rifiutando di collaborare.

Non solo, con mossa repentina ha spintonato con violenza gli agenti, di cui uno è caduto a terra, per tentare la fuga ma è stato bloccato dopo pochi metri. Accompagnato negli uffici del Reparto il giovane ha cambiato atteggiamento: ha raccontato agli agenti di aver avuto paura perché nel pacchetto di sigarette c'era un'altra dose di hashish. Da un controllo è emerso che era già noto alle forze dell’ordine.

Per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e la segnalazione alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Lo spinello e la dose di hashish (2,5 grammi) sono stati sequestrati. Da metà ottobre quando è iniziato del progetto “Firenze sicura” in piazza Dalmazia la Polizia Municipale ha denunciato e sanzionato due persone per ubriachezza molesta, tre le denunce per violazione della normativa sull’immigrazione, due per rifiuto di generalità e resistenza, una per oltraggio.

A queste si aggiungono otto persone segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale (con sequestro di 28 grammi di stupefacenti), due quelle sanzionati per irregolarità sulla conduzione di cani, un’auto sequestrata per mancanza di copertura assicurativa. Nel resoconto anche la persona denunciata per ricettazione al termine di un'attività che ha permesso di recuperare diversa refurtiva tra cui 12 smartphone di marca e un lap top di ultima generazione.

"Proseguono a tappeto i controlli in tutta la città da parte della nostra Polizia Municipale che con turni straordinari sta mettendo a disposizione maggiori presidi in tutti i quartieri" ha commentato l'assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese. "Operazioni come questa sono la prova concreta dell'impegno dei nostri agenti e dell'Amministrazione comunale per la sicurezza urbana a fianco di fiorentine e fiorentini".