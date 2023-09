Controlli ecografici tiroidei gratuiti a Scandicci: Progetto Tiroide di Fondazione ANT

A settembre torna la prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT per i cittadini di Scandicci. Il 25 e 26 sarà la volta del ‘Progetto Tiroide’: in totale, saranno offerti agli scandiccesi 48 controlli ecografici tiroidei gratuiti presso gli studi medici di Croce Rossa Italiana in via Vivaldi 2 a Scandicci.

Le prenotazioni per Progetto Tiroide saranno online a partire dal 18 settembre alle ore 11, al?link?https:ant.itcosa-facciamoprevenzioneregistrazione-visite . Per accedere ai controlli è obbligatoria la prenotazione.

"Considero da sempre molto preziosa l’attività di prevenzione oncologica che da 16 anni offriamo gratuitamente ai cittadini e alle cittadine della Toscana – commenta Simone Martini, Delegato di Firenze di Fondazione Ant– anche grazie al sostegno e alla triangolazione con enti pubblici e aziende virtuose che scelgono di occuparsi del benessere delle comunità in cui operano. Ringrazio vivamente l’amministrazione comunale che è stata una delle prime a rendersi conto del valore del nostro lavoro e la Croce Rossa che di nuovo ospiterà gratuitamente le visite nei propri ambulatori".